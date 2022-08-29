اتفرج _ انت الان تتابع خبر تعرف على صاحبة الصورة المثيرة للجدل مع مصطفى فهمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحدثت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان مصطفى فهمي جدلاً واسعاً حول حقيقة زواجه من جديد.







وفي الصورة المتداولة، تظهر سيدة برفقة الفنان مصطفى فهمي لأول مرة، اذ كان يضع يده حول خضرها، ما أثار التساؤلات حول حقيقة زواجه من جديد، خاصة بعد اعلانه بعدم الزواج مرة أخرى بعد الأزمة التي وقعت بينه وبين طليقته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى.

من جهته، لم يقوم مصطفى فهمي بتوضيح ما اذا كانت الصورة المتداولة لمعجبة عادية أم تشير الى زواجه من جديد.

وبعد البحث تبين أن الصورة المثيرة للجدل تعود الى الفنانة ساة ناجي، حيث كانت قد نشرت الصورة على حسابها على انستغرام قبل عام تقريباً.

واصبح مصطفى فهمي حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ أنه اذا تأكد خبر زواجه فستكون المرة الرابعة له.

من جهتها، ردت الفنانة المصرية سارة ناجي والتي تعمل في مجال الاعلانات والتمثيل على شائعات زواجها من مصطفى فهمي قائلة: "ارحموني هي الإشاعة والتريند ده كل صيف هلاقيه.انا معنديش فيس بوك بس شايفه كل الناس بعتالي الصورة بلد الإشاعات نموت في الأفلام والفبركة".

من هم زيجات مصطفى فهمي؟

وكان قد تزوج الفنان المصري مصطفى فهمي من قبل 3 مرات، حيث كانت الأولى الأولى هي سيدة إيطالية أنجب منها ابنيه عمر، ودينا.

أما الزوجة ‏الثانية فهي الفنانة رانيا فريد شوقي، ثم زوجته الثالثة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، التي انفصل عنها مؤخراً ‏وأثارت جدلاً كبيراً بعد الاتهامات التي وجهها كل منهما للآخر.‏

