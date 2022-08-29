بدء مراسم جنازة جورج الراسى وانهيار شقيقته

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:28 مساءً - بدأت منذ قليل قداس صلاة الجنازة على المطرب اللبناني جورج الراسي بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل.

وانهارت نادين الراسي شقيقة جورج الراسى من البكاء، وظهرت برفقة الفنان وائل جسار .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي يتحدث فيه لوالده قبل أيام من وفاته , وقال جو الراسي من خلال الفيديو :" اشتقتك قد الكون لأن قلبي بيموت فيك ".

ونعت الفنانة فيفى عبده، الفنان اللبنانى جورج الراسي الذى توفي بعد حادث تصادم أدى إلى تهشم السيارة .