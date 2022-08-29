طارق الشيخ يطرح ودوني البحر بتوقيع عزيز الشافعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:28 مساءً - طرح نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، أحدث أغنياته "ودونى البحر"، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه على فترات.. والأغنية بدأها طارق بغناء موال شعبي درامى حزين، يعبر به عن حالة شخص تعرض للغدر فى الحب، وقام بترجمة فنية صادقة لما يشعر به من ألم وجرح فى الغرام.

"ودونى البحر" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقي أشرف البرنس وإنتاج مشترك بين شركتى Digital Sound و MS برودكشن، للمنتج مصطفى السويفى وتوزيع شركة Digital Sound.. ويقول مطلعها:..