تايلور سويفت تتألق بالجواهر وتحصد جائزة فيديو العام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:28 مساءً - تألقت المغنية الشهيرة تايلور سويفت في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards، الذي أقيم صباح اليوم بولاية نيو جيرسي، ولفتت الأنظار منذ إطلالتها الأولى على السجادة الحمراء بفستان مرصع بالجواهر لاقى إعجاب الجميع.

وفازت تايلور سويفت بجائزة فيديو كليب العام، وقدمت لها الجائزة صديقتها نيكي ميناج التي قدمت الحفل، متفوقا على زملائها هاري ستايلز، إد شيران، ليل ناز، دوجا كات وأوليفيا رودريجيز، كم فازت بجائزة أفضل إخراج لفيديو كليب.

شكرت تايلور سويفت جمهورها على حبهم لأغنيتها التي نالت عنها الجائزة، وعبرت عن فخرها بإعادة تقديم أغنياتها القديمة في ألبوم جديد بتوزيعات مختلفة.

وكشفت تايلور سويفت عن موعد طرح ألبومها الجديد يوم 21 أكتوبر المقبل، لمفاجأة جمهورها الذي يساندها دائما، ثم فيما بعد نشرت لمحات منه عبر حسابها على تطبيق انستجرام بعد انتهاء الحفل.

واتضح أن اسم ألبوم تايلور سويفت الجديد هو "منتصف الليل"، وقالت عنه إنه يقدم حكايات 13 ليلة بلا نوم قضتها على فترات مختلفة خلال مشوارها.