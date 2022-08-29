انت الان تتابع خبر صور حفل لينا شاماميان من مهرجان القلعة.. شعللت المسرح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت المطربة السورية لينا شاماميان، في حفلها الذي أُقيم مساء أمس الأحد، ضمن فعاليات اليوم الثاني عشر من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وقدمت “لينا” خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنيتها الشهيرة “هنعيش ونشوف”، والتي غنتها في تتر مسلسل “إلا أنا” ولاقت نجاحًا كبيرًا، وقالت “لينا” عنها خلال الحفل أنها سببًا في معرفة الجمهور بها.

ومن الأغاني الأخرى التي قدمتها لينا شاماميان خلال الحفل، أشهر الموشحات ومنها (حلالي چلالي)، (يا مال الشام)، (أخر العنقود)، (هالأسمر)، (يا ظريف الطول)، (قبل العشا)، (بالي معاك)، (لما بدا يتثني).

معلومات عن لينا شاماميان

يُذكر أن المطربة السورية لينا شاماميان، خريجة المعهد العالي للموسيقى، حيث درست الموسيقى الكلاسيكية، وقد بدأت مسيرتها الفنية قبل 20 عامًا، قدمت خلالها العديد من الأعمال الناجحة.

وكانت أغنية “هنعيش ونشوف” هي أول أغنية تغنيها “لينا” باللهجة المصرية، وظلت تلك الأغنية تتردد على مسامع الجمهور المصري على مدار أكثر من 60 حلقة من حلقات المسلسل الذي قدم أكثر من حكاية بأبطال مختلفين.