انت الان تتابع خبر أول ظهور لـ إبراهيم تاتليسس بعد حادث مروع.. على كرسي متحرك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر الفنان التركي إبراهيم تاتليسس، لأول مرة بعد الحادث الأليم الذي تعرض له منذ أسبوع في مدينة بودروم التركية، والذي أُصيب على إثره إصابات شديدة.

حيث صعد “إبراهيم” للغناء على أحد المسارح، وكان جالسًا على كرسي متحرك وقدماه في الجبس، وتفاعل معه الجمهور بشدة.

وقال إبراهيم تاتليسس عن الحادث: “لقد نظر الله إلينا.. كيف خرجنا من هناك أحياء، ما زلت في حيرة من أمري، قد اصطدمنا بالصخرة، وأحد الموظفين سألني هل نحن على قيد الحياة يا سيد إبراهيم؟ فقلت له حفظنا الله”.

تفاصيل حادث إبراهيم تاتليسس

وكانت سيارة الفنان التركي إبراهيم تاتليسس قد انقلبت به، خلال استقلاله لها في أحد طرق السفر السريعة في المدينة التركية بودروم، وانتشرت في بادئ الأمر شائعات تفيد بوفاته، إلا أن وسائل الإعلام نفت صحتها.

وقالت وكالات تركية أن الأرض الزلفة التي سارت عليها سيارة إبراهيم تاتليسس، تسببت في خروجها عن السيطرة واصطدامها في السيارة الموجودة أمامها، ثم تدحرجها في الحاجز.