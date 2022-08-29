انت الان تتابع خبر خناقة أونلاين بين أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب.. بيلقحوا على بعض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - على الرغم من تجاهل الفنانة أيتن عامر وطليقها مدير التصوير محمد عز العرب أنباء طلاقهما؛ إلا أنهما استمرا في متابعة بعضهما البعض.

ومنذ ذيوع خبر الطلاق؛ أرسلت أيتن عامر وطليقها محمد عز العرب رسائل غير مباشرة لبعضهما البعض، حيث بدأت تلك الرسائل بصورة نشرتها “أيتن” عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت عليها معلقة: “في محكمة الله نلتقي.. أنا بقول دُرر والله”.

ليأتي الرد من مدير التصوير محمد عز العرب، من خلال نشره مقطع فيديو لأغنية don’t be shy “لا تكن خجولا” للمطربين العالميين Karol G و Tiësto، والذي يقول: “يقول الناس انني لن اتغير، ولن أتغير، وأنا اعلم انك تحب ذلك فانت تعرف مكان عقلي”.

أيتن عامر تتجاهل خبر طلاقها

يُذكر أن خبر طلاق الفنانة أيتن عامر من زوجها مدير التصوير محمد عز العرب انتشر على وسائل الإعلام منذ حوالي شهر، ورفضت “أيتن” التعليق عليه بالنفي أو التأكيد.

وتجاهلت أيتن عامر هذا الخبر من خلال ترويجها لأحدث أغانيها “توتا فروتا”، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.