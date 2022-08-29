أحمد حاتم يرد على اتهامه بتعطيل تصوير فيلم ”حدث بالقاهرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - رد الفنان أحمد حاتم على البلاغ المقدم ضده من المنتج يوسف مندور يتهمه فيه بتعطيل تصوير فيلم حدث بالقاهرة، وتخلفه عن مواعيد التصوير.

وقال أحمد حاتم في بيان صحفي له اليوم: "رداً على البيان الصادر بشأن فيلم "حدث بالقاهرة" من قبل المنتج المنفذ يوسف مندور، وادعائه عدم التزامي بمواعيد التصوير مما أدى إلى تعطيل إنتاج الفيلم، وهو ما يتنافى بشكل كامل مع الحقيقة لذا وجب الرد".

وأضاف: "قمت بالاتفاق على القيام بدور البطولة في فيلم "حدث بالقاهرة" بشخصية وكيل نيابة، بعد عرض الدور على من قبل المنتجة والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، واستجابة لأستاذي وصاحب الفضل علىّ المنتج الكبير حسين القلا والذي كان ضمن فريق عمل الفيلم في البداية. بعد تأخر البدء في تصوير الفيلم، كنت قد التزمت بأعمال أخرى وبدأت تصويرها بالفعل. ونظراً لأن الشخصية التي ألعبها في العمل الآخر الذي بدأت تصويره هي شخصية شاب ذو لحية، وهو أمر يتنافى مع الملامح الشكلية الخاصة بشخصية وكيل للنائب العام، استحال الجمع بين تصوير الفيلمين في وقت واحد".

وتابع أحمد حاتم في بيانه: "اقترحت الشركة المنتجة فيلم هاوس أن يتم تغيير شخصية البطل من وكيل نيابة إلى محامي، وهو ما ترتب عليه إدخال الكثير من التعديلات على النص الأصلي ليخرج بشكل مختلف للغاية ولم يلق قبولي، فاعتذرت عن أداء الشخصية بهذا الشكل الجديد، وتم ذلك بالتنسيق مع أشرف نار المخرج المنفذ بالعمل".

واختتم البيان: "أما فيما يتعلق بالاتهام بتعطيل إنتاج الفيلم وإدعاء البيان الصادر من المنتج المنفذ يوسف مندور تخلفي عن مواعيد التصوير، هو أمر منافي للحقيقة حيث أنني لم يصلني أي إخطار بمواعيد التصوير، ولم أتفق أو أوافق على أي مواعيد للتصوير، أو أي من الأعمال التحضيرية الأخرى السابقة على تصميم الديكور أو بدء التصوير الفعلي".