حسام حبيب يتصدر التريند بعد اتهام شيرين له بـالسرقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - تصدر اسم المطرب حسام حبيب تريند جوجل، وذلك بعد البلاغ الذي تقدمت به الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد تتهمه فيه بخيانة الأمانة والثقة وسرقة الأغاني لصالحه.

ويعتبر ذلك البلاغ أحدث الخلافات في مسلسل شيرين وحسام، بعد سلسلة طويلة بدأت بالزواج والحب وانتهت بالانفصال والمحاكم.

وتقدمت شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام رداً على البلاغ المماثل الذي تقدم به الفنان حسام حبيب متهمًا إياها بـ«السب والقذف»، معلناً أنه بصدد اتخاذ إجراءات قضائية ضد طليقته شيرين بعد ‏إعلانها عن التحضير لأغنية جديدة بعنوان "غاب الفرح"، لافتاً أن أغنية "غاب الفرح"، ملكه وهناك تنازل من المؤلف والملحن باسمه، ‏في جمعية المؤلفين والملحنين.

وجاء في بلاغ شيرين عبد الوهاب ضد طليقها حسام حبيب أن الأخير بوصفه زوجها هو من يتفاوض نيابة عن الشاكية في جميع أعمالها الفنية من اختيار كلمات الأغاني، والتلحين وعمل إجراءات التنازل عن تلك الأغاني لصالح الشاكية من مؤلفيها، وعندما يقع اختيار الشاكية على أغنية معينة يقوم المشكو في حقه بالتفاوض مع مؤلف الكلمات والملحن على أتعابه مقابل التنازل لصالح الشاكية فكانت تصدر شيكات من حسابها الشخصي، لصالح المؤلفين والملحنين.

وأضافت شيرين عبدالوهاب في بلاغها أن حسام حبيب كان يقوم بالحصول على التنازلات من الملحنين والمؤلفين لصالحه وباسمه على الرغم من الشاكية هي من قامت بدفع مقابل تلك التنازلات من حسابها الشخصي وكان يقتصر دور المشكو في حقه على إجراء التفاوض فقط مع المؤلفين والملحنين فهذا الفعل الذي ارتكبه المشكو في حقه يمثل، جريمة خيانة أمانة حيث أنه خان الأمانة والثقة التي أودعتها به الشاكية حيث وثقت به.

وطالبت شيرين في بلاغها التحقيق في الواقعة تحقيقاً قضائيًا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء علي أموال الشاكية.