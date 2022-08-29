2 سبتمبر.. كاظم الساهر ضيف فى برنامج ”معكم منى الشاذلي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - يطل النجم العراقي الكبير كاظم الساهر على جمهوره في مصر والوطن العربي مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد غياب عن القاهرة تجاوز الـ 10 سنوات، في حلقة استثنائية، ليحكي ويغني كما لم يحكٍ من قبل عن تجارب ملهمة في حياته ومواقف في مسيرته يذكرها لأول مرة.

في حلقة الجمعة المقبل، 2 سبتمبر 2022، من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء، وبمصاحبة فرقته الموسيقية كاملة، وبحضور جمهور كبير من عشاقه ومحبيه الذين حضروا من جميع المحافظات المصرية وبعضهم حضر من خارج مصر، يتغنى "كاظم" بباقة من أروع أغنياته وقصائده ليتفاعل معها الجمهور في الاستوديو، مثل "عيد العشاق"، و"زيديني عشقا"، و"قولي أحبك"، وأغاني من التراث العراقي والعربي.

كما يقدم الساهر للبرنامج وجمهوره أغنية جديدة يقدمها لأول مرة تظهر للنور من كلماته وألحانه، هدية للبرنامج وللإعلامية منى الشاذلي، لتؤديها معه فرقته الموسيقية التي فوجئت بها في الاستوديو.

ويتضمن اللقاء حكايات ومواقف يحكيها قيصر الغناء العربي لأول مرة عن والده، وذكريات الدراسة في معهد الموسيقى في بغداد، وسبب وكيفية إطلاق اسم "الساهر" عليه وبسبب من، وتعليق والده على الاسم.

كما يتحدث عن جلسات العمل مع الشاعر الكبير نزار قبانى لاختيار القصائد التي قدمها، وكيفية تغيير بعض الجمل والكلمات في القصائد للإفلات من رفض الرقابة لها، وسر القصيدة التي لحنها كاظم من أعمال نزار وعمره 16 عاما وبقيت حبيسة لديه، وقدمت بعدها بسنوات طويلة، وكيف ولماذا قال له نزار قباني "سنغزو العالم العربي".

كما يشهد اللقاء حضور عمر كاظم الساهر، الابن الاصغر للفنان الكبير، والذي يتحدث في جزء من اللقاء عن والده الذي شاركه الحديث بشكل ودي للغاية.

وخلال اللقاء يتلقى كاظم أسئلة من جمهوره في الاستوديو عن الفن والحياة والموسيقى والغناء، ويرد عليها ويتفاعل مع الجمهور فيها، قبل أن يتوجه إليهم ويصافحهم فردا فردا مما يصنع حالة كبيرة من البهجة والفرح للجمهور.