الإعلامي مفيد فوزي يكشف حقيقة قتل سعاد حسني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - قال الإعلامي مفيد فوزي، انه ليس هنالك جريمة قتل عمد في وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني في لندن.

وقال خلال لقائه ببرنامج "العنيدة" المذاع على قناة "الشمس": "أعظم هيئة بوليس في العالم نفت أن سعاد حسني قتلت، وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور بالكامل".

‎حقيقة زواج سعاد حسني من عبد الحليم حافظ

‎ولفت: "الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لم يعتبر أن زواجه من سعاد حسني سرا، وعندما سُئلت السندريلا في حديث تليفزيوني عن علاقتها بالعندليب فكان جوابها رعاية مطلقة، وهذا معناه أنها تزوجته".

يذكر أن نشر الفنان حسام داغر بعض الصورة خلال زيارته للندن؛ حيث حرص على زيارة مكان وفاة السندريلا سعاد حسني.

ونشر حسام داغر الصور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: لندن مسرح مصرع الفنانة الجميلة سعاد حسني، ذهبت إلى برج ستيوارت الشهير، وشاهدت آخر مكان سكنت فيه النجمة قبل مصرعها، عندما عثر عليها بعد أن سقطت من بلكونتها بالدور السادس، لتفارق الحياة على أرضية العقار.

وتابع حسام داغر: ما زالت وفاتها أحد الألغاز الذي لم يكشف أسراره، ولكن انتابتني قشعريرة عندما شاهدت محل سقوطها، ورأيت البلكونة التي سقطت منها.. فورًا تذكرت صوتها وأدائها وتلقائيتها وطريقتها في التمثيل والحركات العفوية.

وأضاف حسام داغر: أدركت أن المكان ما زال محاط بروحها الجميلة، كأنها تشاهد أي مصري عابر، وتقترب منه ليشعرها بالأمان وترسل معه السلام.. قرأت لها الفاتحة في محل وفاتها، وأطلب منكم كذلك على أن يكون ذلك على روحها الهائمة.. اذكروها بقدر إسعادها لكم سنين عمرها الفانية.

واستكمل داغر: السندريلا كانت تعشق السينما لدرجة اختيارها للعقار، لأن تحته سينما تستطيع متابعتها كل يوم، وكانت تعشق التمثيل والغناء منذ صغرها، كانت تلقب بسعاد حسني لغنائها، أن سعاد أخت القمر وحسني فاق كل البشر، الله يرحمك يا سعاد يا حسني ولترقد روحك في سلام وعزانا الوحيد انك في مكان أفضل.