عبد الفتاح الجريني وزوجته جميلة البدوي في شهر العسل.. العرسان بياكلوا بطيخ

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عبد الفتاح الجريني وزوجته جميلة البدوي في شهر العسل

رياض - احمد صلاح - ظهر المطرب عبد الفتاح الجريني مع زوجته جميلة البدوي لأول مرة من شهر العسل، وشارك جميع متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام“، ووضع الكثير من الصور المميزة لهم.

وأطلوا العرسان مؤخراً في الكثير من الصور الرومانسية والابتسامة تسيطر عليهم، وظهر الفرح عليهم وهم يأكلان البطيخ في أحدث ظهور لهم، وحصلت الصور الخاصة بهم على تفاعل الكثير من المتابعين على الموقع.

زواج الجريني وجميلة البدوي

واحتفل الثنائي عبد الفتاح الجريني وجميلة بزواجهم قبل أيام، حيث أن الكثير من أصدقائهم شاركوهم في هذه الاحتفالات، وحضروا بالزي المغربي، واحتفلوا وأظهروا العديد من المظاهر المغربية في احتفالهم، وحصل الفرح الخاص بهم على إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.