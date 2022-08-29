اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالفيديو.. انهيار والدة جورج الراسي في عزائه: بيسترزق من أجل تربية ابنه والان مع التفاصيل

فيديو انهيار والدة جورج الراسي في عزائه

رياض - احمد صلاح - انهارت والدة المطرب اللبناني الراحل جورج الراسي في عزائه، وهو الذي أقيم ظهر اليوم الأحد داخل أحد الكنائس بمنطقة جبيل، وظهر عليها الحزن الشديد والصدمة، وهذا ما نتج عنه استدعاء الكثيرين ممن حولها ليساعدوها في الوقوف.

وتحدثت والدة جورج الراسي خلال العديد من التصريحات التلفزيونية لها من داخل العزاء، وهي أن ابنها كان يخرج لعمله ليسترزق ويربى ابنه، وحرص على تقديم في مشواره عدد كبير من الأغاني والأعمال الشهيرة ولكنه توفي أمس في حادث سير بسبب سوء تخطيط الطرقات.

نادين الراسي تشن هجوم على المسئولين بلبنان

وحرصت الفنانة نادين الراسي على شن هجوم عنيف على المسئولين في لبنان داخل عزاء شقيقها جورج الراسي، وظهرت في العديد من اللقاء التليفزيونية، في أول ظهور لها منذ وقوع الحادث الذي أودى بحياته أمس، وقالت “جورج لكل لبنان ولكل محبينه.. ومات رخيص لآنه من ورا قصص طرقات نخسر ولادنا وأخواتنا”.