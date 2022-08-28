بدون خجل وبجرأة خادشة .. اعترافات ساخنة لنجمة مسلسل «أنت اطرق بابي» بممارسة الجنس عدة مرات أثناء التصوير!!

الرياض - محمد الاطلسي - صدمت نجمة المسلسل التركي "أنت اطرق بابي"، هاندا أرتشيل، جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا باعترافات جريئة وساخنة. وقالت هاندا أرتشيل في اعترافاتها، أنها مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل فيلم عيون باكية (فيلم تركي).

واضافت بأنها تعرت بالكامل خلال أدائها لدورها في الفيلم وأن ضرورة العمل تطلبت ذلك وأنها ليست نادمة على مشاركتها في فيلم عيون باكية.

معتبرة أن الرسالة التي يقدمها الفيلم أهم من كل شيء. وهاندا ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، تخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، بدأت حياتها الفنية عام 2014، من خلال مسلسل "الجامعة المجنونة". أما شهرة هاندا أرتشيل الحقيقية فحصلت عليها من خلال تجسيدها دور "سيلين" في مسلسل "بنات الشمس" عام 2015.

يذكر أن هاندا راشيل، احتلت المرتبة الأولى في تركيا وشغلت الصحافة العالمية بجمالها وشغلت أيضاً الصحافة التركية بحكاياها العاطفية خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني التركي مراد دالكيليتش بسبب قبلة ساخنة مع مواطنها الممثل كرم بورسين الذي شاركها بطولة مسلسل انت اطرق بابي.

المصدر : فن ومشاهير