سبب خناقة نرمين الفقي وأحمد بدير .. انتهت بحكم 6 شهور وقالتله أنا في سن بناتك

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خناقة نرمين الفقي وأحمد بدير اشتعلت حالياً

رياض - احمد صلاح - تعد الفنانة نرمين الفقي واحد من أبرز الفنانات الرقيقات والناعمات في مصر، وهي فتاة أحلام أغلب الشباب من جميع الاجيال، وتقدم الكثير من الأعمال الفنية النظيفة، ولا تتخلي عن الأخلاقيات حتى تحقق شهرة كبيرة.

ومسيرة الفنانة نرمين الفقي بدأت بعملها في الإعلانات، ولكنها قدمت أول مسرحية لها أمام الفنان احمد بدير ومن هنا ظهرت الصدمة بينهم، وهي التي نتج عنها حكم قضائي عليها بالحبس لـ 6 أشهر.

وتسببت مسرحية دستور يا اسيادنا في دخول الفنانة نرمين الفقي القسم لأول مرة والحكم عليها بـ 6 أشهر، وذلك بسبب الخناقة الكبيرة التي نشبت بينها وبين الفنان أحمد بدير.

سبب خناقة نرمين الفقي وأحمد بدير

ونشب الخلاف بين أحمد بدير والفنانة نرمين الفقي أثناء تقديمهم مسرحية “دستور يا أسيادنا”، وطردها منها، وهذا ما تسبب في غضبها، وصرحت بالكثير من التصريحات المسيئة له، وهذا ما جعله يرفع ضدها دعوى قضائية، ومارس بدير عليها الكثير من الضغوطات وخرجت عن شعورها قائلة له “عيب أنا في سن بناتك”.