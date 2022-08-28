اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق تسحر عقول وعيون الجمهور بالأسود الشفاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق فيديو جديد لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت مني فاروق خلال مكان ما مرتدية جاكت من اللون الأوف وايت وبلوزة من اللون الأسود الشفافة قليلاً من منطقة الصدر وهي تقوم بغناء أغنية اليخت للفنان ويجز ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، معلقة : سحرتني ولا سحرتلي.

وقام عدد قليل من جمهورها من التعليق هذا الفيديو مثل سحرتينا أوي مشتاقين ، وذلك قبل قيامها بإغلاق خاصية التعليق أمام جمهورها.