اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – السنيورة فيفي عبده تمتع الشباب بالملزق في الساحل الشمالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها، عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي متردية فستان مكشوف من منطقة الصدر قام الهواء بلزقه علي جسدها مع وضع قبع على رأسها ونظارة شمسية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، في جميع صور الفيديو.

وتقضي فيفي عبده إجازتها بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها، حيث نشرت فيديو على حسابها على الانستجرام في وقت سابق توضح فيه ذلك.