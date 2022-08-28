اتفرج درة وهيفاء وهبي بملابس كاجوال.. شوفوا مين الأجرأ فيهم وقولوا رأيكم

اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. درة وهيفاء وهبي بملابس كاجوال.. شوفوا مين الأجرأ فيهم وقولوا رأيكموالان مع التفاصيل

درة وهيفاء وهبي بملابس كاجوال جريئة

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة هيفاء وهبي بنشر في الأيام الماضية لجميع متابعيها صورة لأحدث ظهور لها بالملابس الكاجوال الجريء، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وكانت بشكل مميز وأنيق.

وطلت الفنانة هيفاء وهبي بملابس جريئة حيث أنها ارتدت توب مكشوف من الصدر والبطن ذات اللون الذهبي والتصميم المميز، وعليه بنطلون جينز أظهر رشاقتها وجمالها، واعتمدت على وضع الماكياج الذي أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعرها البسيط، وتركت شعرها الأسود منسدل وراء كتفها.

وحرصت أيضاً الفنانة درة على نشر صورة جريئة لها بالملابس الكاجوال على “إنستجرام”، وظهرت بتوب كشف البطن والصدر وهو شبيه توب هيفاء، ولكن لونه أصفر، وارتدت بنطلون جينز ممزق، وارتدت حذاء بكعب لونه أبيض حتى يتناسب مع طلتها المميزة.