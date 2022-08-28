اتفرج _ انت الان تتابع خبر فيديو لقاء رامي جمال والمطرب النقاش: مفيش وقت هيضيع والان مع التفاصيل

فيديو لقاء رامي جمال والمطرب النقاش لتقديم الأغاني

رياض - احمد صلاح - اعلن الفنان والملحن رامي جمال أنه سوف يقوم بتنفيذ وعدة للشاب الذي عرف إعلامياً باسم المطرب النقاش أحمد سالم، وهذا جاء بالتعاون معه في طرح وتقديم الكثير من الأغاني المميزة.

وحرص رامي جمال على نشر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلاً “أنا منورني النهاردة الفنان أحمد سالم، عشان الناس اللي كانت فاكرة إننا بنضيع وقت، مفيش وقت هيضيع، أنا لسه راجع من السعودية، وبأمر الله 3 أو 4 أيام وهنسمع أغاني من أهم ناس في مصر، عشان نختار أغنيتين واحدة أغنيها مع أحمد، وأغنية يغنيها لوحده، وبأمر الله وعدي له مش هيمنعني من تنفيذه غير إن عمري يخلص”.

واستكمل “أحمد مضى مع شركة إدارة أعمال، لكن أنا مش عايز حاجة منه، وعمري ما هطلب منه يمضي عقد احتكار”، ووجه جمال نصيحة إلى أحمد بأن يؤجل ظهوره في البرامج التليفزيونية حتة يطرح أول أغانيه التي يتعاونان فيها معاً.