اتفرج _ انت الان تتابع خبر صورة مثير للجدل لعادل إمام .. ما القصة؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت صورة قام بنشرها المستشار المصري أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي على صفحته بموقع الفيسبوك يوم الخميس الماضي، حالة من الجدل، وذلك بعد أن تم تداولها على أنها أحدث صورة للفنان عادل إمام.







وعلق أمير رمزي على الصورة بالدعاء للفنان عادل الإمام بالقول: “ربنا يديك الصحة يا أستاذ”، دون أن يوضح موعد تصويرها؛ ما أثار الشكوك لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروها آخر ظهور للفنان عادل الإمام منذ غيابه لعامين.

كما جاء نشر الصورة بالتزامن مع شائعات حول تدهور الحالة الصحية للفنان عادل الإمام.

وبعد عمليات البحث، اتضح أن الصورة المنشورة تعود إلى 23 أغسطس عام 2019، حيث نشر حينها “رمزي” صورًا مع الفنانين، شقيقه هاني رمزي وعادل إمام وداليا البحيري.





وحينها علق شقيق هاني رمزي: ”لقاء الزعيم عادل إمام، دائما ما يتميز بالحب والفكر، اللقاء شمل الإخوات والأصدقاء، هاني رمزي والصديق عصام إمام، والغاليين داليا البحيري وزوجها الجميل حسن“.

وأشار حينها إلى أن الفنان عادل الإمام يتمتع بصحة مستقرة وجيدة حيث قال: ”أستاذ عادل كويس جدا جدا، وزي الفل، وهو زعيمنا وكبيرنا وسبب بسمتنا، ودايما يسأل ويطمن علينا ويحب يشوفنا“.

وتابع "رمزي": ”حتى اللحظة دي لما نقعد مع الزعيم بتبقى أحلى قعدة وأحلى ابتسامة، هو يبعث روح الفرح والسعادة والضحك لكل اللي حواليه، ربنا يديله الصحة وهو صحته كويسة جدا الحمد لله“.

وكانت عائلة الفنان عادل الإمام قد بررت غيابه الفني والاعلامي خلال العامين الماضيين، بالخوف من الوضع الوبائي بسبب جائحة كورونا.

يذكر ان آخر ظهور للفنان عادل الإمام كان في مسلسل ”فالنتينو“ الذي عرض عام 2020.

