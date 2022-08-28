اتفرج _ انت الان تتابع خبر نادين الراسي: الحكومة قتلت أخي! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتهمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الحكومة في بلادها بأنها تسببت في مقتل شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي في حادث سير مروع صباح السبت.

وفي هجوم حاد على الحكومة اللبنانية، أكدت الفنانة نادين الراسي من خلال نشر عدة صور وفيديوهات عبر حسابها على انستغرام، أن إهمال الحكومة تسبب في وفاة شقيقها وهو يقود سيارته في طريق غير آمن للسير.

كما وقامت الفنانة اللبنانية الراسي بنشر جزءا من مقطع الفيديو الذي نشرته جمعية "اليازا" اللبنانية المهتمة بقواعد السير الآمن على الطرق في بلادها، حيث أظهر خللاً كبيرا في الطريق، بسبب تواجد حاجز في منتصفه اصطدمت به سيارة الفنان الراحل.

وكتبت الراسي تعليقاً على الفيديو: ”الدولة قتلت خيي يا ناس يا هوووووو“.

ولم تكتفي نادين الراسي بذلك، بل قامت أيضا بنشر جزءا من مقطع فيديو سابق لشقيقها الراحل، وهو يعلن تعاونه مع جمعية ”اليازا“، في محاولة لإيجاد حلول لإيقاف حوادث الطرق في لبنان.

وأتبعت الراسي الفيديو بتعليق كتبت فيه: حطولك بلوك باطون وبلا ضو، وبنص الطريق يا عمري، قتلولي ياك يا خيي“.

وعلقت الفنانة اللبنانية على فيديو ”اليازا“ من جديد، الذي أظهر الخلل بالطريق وكتبت: ”خيي شوفو بطل بس كيف هيك؟ كيف بنص الطريق البلوك وبلا إنارة يا مجرمين“.

وشددت الفنانة نادين بأنها لن تترك من تسبب بوفاة شقيقها جورج نتيجة الإهمال، في توّعد قوي منها للمتسبب بالحادث حتى يدفع الثمن، اذ علقت بالقول: ”وحياة عيونك يا خيي رح يدفعوا التمن“.

ونشرت الراسي مقطع فيديو مؤثر لأخيها جورج ووالدته وهو يغني للآخيرة "ست الحبايب"، وعلقت عليه: ”انكسر قلب أمي“.

عائلة جورج الراسي تعتزم تقديم شكوى للقضاء

يشار الى أن العائلة بصدد تقديم شكوى رسمية الى القضاء ضد الدولة اللبنانية بسبب اهمالها في تمهيد الطريق وضمان قواعد السلامة، حيث تسبب ذلك بوقوع حادث أودى بحياة جورج، بحسب ما ذكره أشرف الموسوي محامي أسرة جورج الراسي.

