شاهد.. السعودية رهف القنون تتحدى سما المصري وتظهر بمقطع فيديو فاضح وتصف نفسها بالإله

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 28 أغسطس 2022 09:37 صباحاً - شاركت الناشطة السعودية المقيمة في كندا رهف القنون الجمهور مقطع فيديو جريء لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت رهف وقد ارتدت فستاناً مكضوف عند منطقة الصدر وتتمايل بحركات مثيرة ومستفزة، أما الصادم فكان التعليق الذي تركته على الفيديو، حيث كتبت واصفة نفسها بالـ" آلهة" باللغة الإنجليزية، بطريقة إستفز الجمهعور بشكل كبير.

ويبدو أن هناك العديد من الأمور العائلية التي بقيت مخفية عن متابعي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي رهف القنون، رغم توفرها بشكل كبير على كافة المواقع الموثقة والمعتمدة كمحرك البحث غوغل، وذلك بسبب إعتمادها اسلوب الإغراء في معظم إطلالاتها.

حيث وبحسبَ تصريحات رهف كما يشير محرك البحث "غوغل، فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

هذه الأمور، وبحسب علم النفس المختص، شكلت عقدتين لديها أولها، كانت التمرد على الواقع، وثانياً البحث عن إرضاء الغير حتى ولو على حساب كشف مفاتنها، ويبدو أن القنون عانت من العقدتين معاً، حتى رحلت عن عائلتها إلى كندا.