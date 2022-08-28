بالفيديو.. وائل جسار يودع جورج الراسى قبل بدء الحفل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - ودع الفنان وائل جسار، الفنان اللبنانى الراحل جورج الراسى، الذى رحل إثر حادث سير أثناء قيادته سيارته ، ونشر جسار فيديو له عبر حسابه بموقع انستجرام .

وقال وائل جسار قبل بدء الحفل “ خسارة كبيرة لكن بالنهاية الإنسان هو قدره.. الله يرحمه ويصبر أهله والمقربين شرفتوني وأهلا وسهلا بكم " .

وعلق وائل جسار على الفيديو “ الله يرحم روحك كتير بكير ”.

وتوفى امس الفنان جورج الراسي في خبر صدم جميع الوسط الفني وخارجه وذلك بعد حادث مروري بسيارته .

وحرص نجوم الفن على نعي الفقيد ؛ حيث يعد الفقيد هو شقيق الفنانة نادين الراسي .