عبدالله الرويشد يطرح أحدث أغانيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - استقبل الفنان عبدالله الرويشد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم أعترف لك، إذ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأغنية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أعترف لك للفنان عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان: عبدالله الرويشد، توزيع موسيقي: يحيى الموجي، مكس: إيهاب نبيل – تامر حسن، ماستر: مجيد دشتي.

كلمات أغنية أعترف لك

اعترف لك

اشعر اني طفل محتاج لحنان

وانك اطهر قلب في هذا الزمان

ماكسر ظهري بزماني الا حبك

الا أوهام الاماني الا قربك

*

انهزمت وجيت لك كللي كسير

ليش تكسرني وانا ناقص كسر

اعتذر لك والخطا مني كبير

مابقى للعذر في وجهي عذر

السعادة عمرها دايم قصير

وانت اجمل عمر حبيته عمر

أي جهات الأرض تاخذني واطير

وانا اشوف الكون بعيوني شبر

*

لو أقول بخير لا ماني بخير

صح عايش بس عايش منكسر

فيني انت وفيني كثير

ليل ... غربة ... هم تفكير و سهر

لا حياة ... ولا قرار ... ولا مصير

عن عيونك لا هروب ولا مفر

يا امل عمري اللي باقي والأخير

اعترف لك مابقى فيني صبر