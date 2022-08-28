انت الان تتابع خبر الطب الشرعي يكشف الصدمة حول سبب وفاة جورج الراسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكل خبر وفاة النجم اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع، صدمة كبيرة في الوسط الفني ولدى الجمهور، اذ سارع عدد كبير من الفنانين الى تقديم التعازي عبر حساباتهم، وسط حالة من الحزن غمرت مواقع التواصل.

والجدير بالذكر ان جورج الراسي كان قد احيى حفلا في سوريا قبل وفاته فجر السبت بحادث سير نتيجة اصطدامه بالحاجز الوسطي على الطريق الحدودية بين سوريا ولبنان، وبرفقته منسقة أعماله زينة مرعبي، التي توفيت معه في نفس الحادث.



هذا وأصدر الطبيب الشرعي تقريرا بعد الكشف على جثة الفنان لمعرفة أسباب الوفاة، وتبين وجود كسور في القفص الصدري والرأس بسبب قوة الحادث، وأشارت المعلومات المتداولة أن جورج الراسي نام أثناء قيادته للسيارة، ما أدى إلى اصطدامه بجدار كبير على الطريق، ووفاته مع صديقته على الفور.

هذا وكانت القوى الأمنية قد سارعت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات، كما حضرت فرق الدفاع المدني وسحبت الراسي والشابة من السيارة ونقلهما إلى المستشفى، لمعاينة جثتهما.

ونشرت وسائل الاعلام ومواقع التواصل صورة سيارة الفنان والتي أظهرت حجم التضرر الذي لحقها نتيجة قوة الحادث، حيث استعانت عناصر الدفاع المدني بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية لانتشال جثة الفنان وصديقته، نتيجة تضرر هيكل السيارة بشدة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من الفنانة نادين الراسي شقيقة جورج الراسي، انها اصيبت بانهيار قوي فور سماعها خبر وفاة شقيقها، وتمت الاستعانة بالأطباء لمساعدتها وتهدئتها، كما رفضت لقاء الناس، حيث تواجد أولادها الى جانبها فقط.

هذا ونشرت الفنانة نعيا لشقيها الراحل عبر خاصية الستوري على حسابها في "إنستجرام، وأشارت انه سيُحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين 29 الجاري في كنيسة القديسيين سارجيوس وباخوس المنصف.

الجدير بالذكر ان نادين وجورج مقربان جدا من بعضهما البعض، حيث كانت نادين الداعمة الأولى لشقيقها خلال مسيرته الفنية، لهذا شكل خبر وفاته صدمة كبيرة لها، وتضامن معها عدد كبير من النجوم الذين اكدوا وقوفهم الى جانبها في مصابها الجلل، أبرزهم الفنانة نادين نجيم.