اتفرج _ انت الان تتابع خبر بخبر مفجع مقتل ممثل عربي معروف برصاصة طائشة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار خبر مقتل الممثل الليبي ​مصطفى بركة، برصاصة طائشة، الصدمة​ في الوسط الفني ولدى الجمهور، بحسب وسائل الاعلام الليبية التي نقلت الخبر المؤلم.

وفي التفاصيل، توفي اليوم السبت، الممثل الشاب برصاصة طائشة أثناء قيامه بتوثيق الاشتباكات المسلحة الدائرة في شوارع العاصمة الليبية طرابلس، من خلال تصوير ما يجري، وقبل وفاته قال في آخر فيديو بثه: "صورة أخيرة قبل ما نموت".

هذا واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي، والمواقع الإخبارية بالخبر الحزين، وعبر الجمهور عن حزنه الشديد بوفاة الممثل الشاب والبشوش مصطفى بركة، مقدمين التعازي لعائلته ومحبيه.

هذا وأعلن الفنان حميد الشاعري، وفاة مصطفى بركة بإشتباكات طرابلس، من خلال نشر صورته عبر حسابه في فيسبوك، داعيا له الرحمة والمغفرة.

مصطفى بركة ممثل ليبي شاب، عرف بأدواره الكوميدية ووجهه البشوش، اذ شارك في العديد من الأعمال الفنية رغم مسيرته القصيرة التي بدأت في 2014، اذ انه لعب دور البطولة في 6 أعمال كوميدية رمضانية، وكان قد شارك في السلسلة الهزلية العشوائيون الجزء 1.

كما شارك النجم الليبي في السلسلة الكوميدية "العندليبي"، وفي المسلسل الكوميدي الاجتماعي "خفافيش"، وفي السلسلة الكوميدية "سالم وحليمة 1".

وأدى بركة دور البطولة في السلسلة الكوميدية "العشوائيون 2"، وشارك في سلسلة "سالم وحليمة" الجزء 2، وشارك في سلسلة "لا لا هكي هلبه"، وفي سلسلة "سالم وحليمة" الجزء 3، وفي 2018 قدم المسلسل الكوميدي الاجتماعي "48 غارقين".