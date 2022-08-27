شاهد .. المشهورة السعودية رهف القحطاني تُشعل الأنترنت بوصلة رقص ساخنة دون خجل

فنون - كتب سعد محمود في السبت 27 أغسطس 2022 08:38 مساءً - تدول عد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشنيستا السعودية رهف القحطاني والتي ظهرت وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات لتتعرض بعدها لانتقادات حادة.

واعتمدت رهف القحطاني في إطلالتها على فستان باللون الأبيض ونسقته مع ألوان مكياج أبرزت ملامحها، وتسريحة شعر مفرود.

وهذا ليس الفيديو الأول لرهف القحطاني، وإنما ظهرت الفاشنيستا السعودية في الفيديو وهي ترقص، حيث حاولت تسليط الضوء على حركة شعرها ويديها وكشفت أن الرقص جاء أثناء زيارتها لصديقتها مريم بنت عبد العزيز، حيث وثقت عبر حسابها دعوة من الأخيرة لها بمخيم الشيخ يوم ٤ يناير الجاري.

وظهرت رهف القحطاني وهي ترقص على أنغام أغنية بسكوتاية كوتاية مقرمشة، لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وزميله حمادة مجدي وعلقت قائلة "دام في مصر يبقى أغاني مصرية". كما رقصت داخل سيارتها، حيث تمايلت على أنغام المهرجان وهي تشير بيدها أن هناك المزيد من الرقص.

رقص رهف القحطاني ليس هو فقط ما عرضها للانتقادات وإنما أعاد مقطع الفيديو إلى الأذهان إطلالاتها الجريئة على مدار الأسبوع الماضي، حيث نشرت رهف القحطاني، عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات مجموعة من الصور التي ظهرت بها بفستان أبيض ضيق بفتحات واسعة من منطقة الصدر، كما زينت إطلالتها بتسريحة شعر مفرود واختارت مكياج كثيف أبرز ملامحها.

وبمجرد نشر هذه الصور تعرضت لانتقادات حادة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى، فخلال الأيام الماضية أثارت رهف القحطاني حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشر مجموعة من اللقطات التي توثق رحلتها في مصر، وظهرت مشهورة منصات التواصل الاجتماعي في هذه اللقطات بإطلالة جريئة وملامح متغيرة.