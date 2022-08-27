اتفرج _ انت الان تتابع خبر ماعندهاش فيس بوك.. إيساف يوضح مواصفات شريكة حياته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال المطرب إيساف، أنه لم يتزوج حتى الآن بسبب طباعه الشرقية، وأنه يرغب في مواصفات معينة في شريكة حياته.

وأضاف “إيساف” خلال لقاءه في برنامج “نص الكلام” على قناة “النهار”، أن الثقة هو أول ما يريد أن يتوفر في شريكة حياته، مشيرًا إلى أنه مرتبط في الوقت الحالي، وشدد على ضرورة وجود الثقة حتى يُكلل هذا الارتباط بالزواج.

وعن أكثر ما أعجبه في حبيبته؛ قال “إيساف” أنها لا تمتلك أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تقم بمشاركة صورها، وهذا ما يفضله في الفتاة التي يرغب في الارتباط بها.

إيساف: تعرفت على حبيبتي بهذه الطريقة

وأشار المطرب إيساف إلى أنه تعرف على حبيبته بالصدفة، حيث كلمته بخصوص عملها في البرامج، لرغبتها في الانضمام لمجال الإعلام، مضيفًا أنه قابلها ووجد أن شخصيتها واضحة وحقيقية.

وأوضح إيساف أنه كان يعاني من وجود صراع بين قلبه وعقله، وكان يحلم باتفاقهما معًا، وهو ما حدث في علاقته الحالية، مضيفًا أن العلاقات العاطفية قد تكون رزقًا من الله أو غضب منه.