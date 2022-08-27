اتفرج _ انت الان تتابع خبر درة تطل على جمهورها بفستان صيفي أزرق.. سعره صادم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ابهرت الفنانة التونسية ، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، في أحدث إطلالة لها، والتي نالت إعجاب الكثير.

حيث نشرت “درة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور لها قبل وجهها إلى حفل تكريمها في جامعة مصر للعلوم الحديثة.

حيث ظهرت درة مرتدية فستانًا صيفي طويل أزرق منقوشًا بالورود الفوشيا والوردي، وهو من دار أزياء مكرم، ويبلغ سعره 950 دولار، أي حوالي 18 ألف جنيه مصري.

أحدث أعمال درة

يُذكر أن الفنانة التونسية درة، كانت قد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “جدران” والذي يُعرض على منصة Watch iT، ويشاركها بطولته عدد من النجوم على رأسهم نيكولا معوض، فراس سعيد، أحمد بدير، هند عبد الحليم، حنان سليمان، وهو من تأليف هيثم مصطفى الدهان وأحمد مجدي الدهان، وإخراج محمد بركة.

كما شاركت درة في بطولة مسلسل “المتهمة”، والمُقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد، ويشاركها بطولته محمد دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.