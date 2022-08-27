اتفرج _ انت الان تتابع خبر بعد هجومها عليه قبل سنوات.. شيرين عبد الوهاب تصالح عمرو دياب بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فوجئ متابعين المطربة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بكتابتها منشورًا تمدح فيه المطرب عمرو دياب، بعد سنوات من هجومها عليه.

حيث نشرت “شيرين” عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، منشورًا قالت فيه: “أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب”، ثم أشارت إلى حساب عمرو دياب على إنستجرام.

هجوم شيرين عبد الوهاب على عمرو دياب

يُذكر أن تلك الخطوة التي أقدمت عليها شيرين عبد الوهاب، هي الأولى لها منذ سنوات بعد هجومها على المطرب عمرو دياب في أكثر من مناسبة.

فقد سبق وأن شنت هجومًا عليه منذ 5 سنوات، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، كما أنه هاجمته بطريقة غير مباشرة في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش.

يُذكر أن المطربة شيرين عبد الوهاب، كانت قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات ختام مهرجان قرطاج في تونس، وقدمت خلاله باقة من أغنياتها القديمة والجديدة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.