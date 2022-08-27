اتفرج _ انت الان تتابع خبر صدمة بين نجوم الفن في لبنان بعد وفاة جورج الراسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص العديد من نجوم الفن في لبنان على نعي الفنان جورج الراسي، والذي لقي مصرعه صباح اليوم السبت، في حادث سير على طريق المصنع على الحدود اللبنانية السورية، حيث اصطدمت سيارته بحاجز أسمنتي، وتوفي مع فتاة كانت ترافقه.

حيث عبر عدد من الفنانين اللبنانيين عن صدمتهم بعد سماعهم هذا الخبر، موجهين التعازي إلى شقيقته الفنانة اللبنانية نادين الراسي.

وكان المطرب اللبناني جورج وسوف على رأس فنانو لبنان الناعون لجورج الراسي، حيث كتب على حسابه بموقع تويتر: “شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي”.

وقالت نانسي عجرم في نعيها: ” ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبّر… الله يرحم جورج ويصبر عيلته. ما حدا بيعرف حجم الوجع! الله يقويكي وإن شالله تكون نفسه بالسما.

وحرصت الفنانة إليسا على نعي جورج الراسي قائلة: “الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله. خبر بشع وشب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسه بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين”.

ونشرت كارول سماحة عبر تويتر قائلة: ” شو هالخبر القاسي اليوم، الله يرحم شبابك يا جورج والله يصبر أهلك على خسارتك، قلبي وفكري معك يا نادين الله يعطيكي القوة تتخطي هالوجع، الله يرحمه”.

معلومات عن جورج الراسي

يُذكر أن الفنان اللبناني جورج الراسي هو شقيق الفنانة اللبنانية نادين الراسي، وكانت الانطلاقة الأولى له في عالم الفن من خلال كليب “سهر الليل”، وكان في السادس عشر من عمره.

للفنان جورج الراسي طفلًا واحدًا من زوجته السابقة عارضة الأزياء جويل حاتم، والتي لم يستمر زواجه منه طويلًا.