اتفرج _ انت الان تتابع خبر تعليق طليقة جورج الراسي على وفاته في حادث سير: برتجف ومش قادرة أرد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر على عارضة الأزياء جويل حاتم الصدمة الكبيرة بعد وفاة طليقها الفنان اللبناني الشاب جورج الراسي في حادث سير اليوم السبت، وهي من أكثر الأشياء التي صدمت كل الفنانين وكل من يحبون الاستماع له.

تعليق طليقة جورج الراسي على وفاته في حادث سير

وقامت عارضة الأزياء بنشر تعليقها لكل المحيطين بها بعد معرفتها الخبر من خلال خاصية ستوري على واتس اب، وتناقلتها وسائل الإعلام اللبنانية، قائلة “من فضلكم أنا برتجف، ومش قادرة أرد، من فضلك يا يسوع، ساعدوني”.

وحرص الكثير من الفنانين وبشكل خاص في لبنان على نعي الفنان جورج الراسي، وهو الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وهذا بسبب تعرضه إلى حادث سير مروع على الحدود السورية بعد إحياء الكثير من الحفلات في سوريا مؤخراً.