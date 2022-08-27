اتفرج _ انت الان تتابع خبر عاجل بالصور.. وفاة جورج الراسي في حادث سير.. الفنانون موجوعين بسبب رحيله والان مع التفاصيل

وفاة جورج الراسي في حادث سير مروع

رياض - احمد صلاح - توفي المطرب اللبناني جورج الراسي وشقيق الفنانة نادين الراسي وطليق عارضة الأزياء جويل حاتم، في حادث مأسوي وصعب على طريق الحدود اللبنانية السورية، وهذا أثناء عودته بعد الأنتهاء من حفله في سوريا.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان من خلال موقعها الرسمي، أن جورج الراسي رحل بسبب اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة التي تفصل بين الحدود اللبنانية والسورية، وكان قادم من الحدود السورية، وتوفيت سيدة كانت معه.

نعي الفنانين للراحل جورج الراسي

وقامت الفنانة نانسي عجرم بنعي الفنان جورج الراسي، في تغريده لها قائلة “ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبّر، الله يرحم جورج ويصبر عايلته. ما حدا بيعرف حجم الوجع! الله يقويكي وانشالله تكون نفسه بالسما”.

ونعاه جورج وسوف كاتباً “شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي جورج الراسي”.

وأما عن إليسا كتبت “الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلتو وأهلو. خبر بشع وشب بأول عمرو بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسو بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين”.