انت الان تتابع خبر قبلات حميمية في مسلسل سعودي وغضب يضج المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غضب عارم شهدتها مواقع التواصل في السعودية وبعض القنوات الاخبارية بسبب الظهور الصادم للفنان السعودي، مؤيد النفيعي، في مسلسل "مو"، المعروض على منصة نيتفليكس.

وظهر مؤيد النفيعي في احدى المشاهد وهو يقبل عروسه بطريقة حميمية، على طريقة حفلات الزفاف الغربية، ما عرضه للإنتقادات الحادة والاتهامات بمحاولة كسب الشهرة من خلال مخالفة عادات وتقاليد المجتمع، كما سخر بعض المتابعين من النفيعي، خاصة انه قدم في أعماله السابقة رسائل عن ضرورة الالتزام بالرجولة والقيم الأخلاقية.

بينما دافع الطرف الآخر عن مؤيد النفيعي، مؤكدين انه فنان وممثل قد تتطلب مهنته الدخول في أدوار معينة، وليس من الضرورة أن تمت لشخصه بصلة، مشيرين ان مشهد القبلة قد لا يكون حقيقي.

وبدورها انتقدت قناة "الإخبارية" السعودية محتوى منصتي البث العالميتين، "نيتفليكس" و"ديزني"، من خلال تقرير مصور، بثته، واصفة المشاهد والرسائل المطروحة بالأعمال الفنية "بالإنحلال الأخلاقي".

وأشارت القناة في تقريرها، ان أسرع طريقة لتحظى بنجومية مؤقتة هي مخالفة قيم المجتمع من خلال أعمال فنية تشجع بمحتواها على انحلال الأخلاق، مشيرة ان منصات البث العالمية أصبحت مصدرا لتحقيق المال والشهرة بشكل سريع وبطريقة غير أخلاقية، كمنصات كنتفليكس، وديزني، التي تبث رسائل تحتوي على ايحاءات غير أخلاقية، وتروج أيضا للمثلية الجنسية، بحسب وصفها.

وأكدت قناة الاخبارية السعودية، ان منصة ديزني بلاس خضعت لقوانين الشرق الأوسط، بعد خلاف مع جهات الرقابة في المنطقة، ما جعلها تتراجع عن قرارها في بث تلك الأعمال بما يتوافق مع المحتوى وقوانين الهيئات المحلية في المنطقة تفاديًا لخسائر إضافية، بعد ان تم منع العديد من أعمالها التي طرحت في دور السينما العربية والعالمية، بما فيها السعودية.

لكن وبحسب التقرير، ما زالت منصة نتفليكس تتبنى الأعمال العربية والعالمية دون أي رقابة على المحتوى في المنطقة، لذا يبقى السؤال المطروح اذا حان الوقت لوضع حد لهذه المنصة في الشرق الأوسط؟.