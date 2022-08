انت الان تتابع خبر رسميًا .. التحضير لموسم ثانٍ من مسلسل "House of the Dragon" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة HBO عن التحضير رسميًا لموسم ثانٍ من مسلسل "House of the Dragon".

جاء ذلك وذلك بعد أيام قليلة من النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى من الموسم الأول، حيث سجلت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة، فيما يعد أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل أصلى جديد على HBO وهو رقم قياسى على شبكة HBO لمسلسل أصلى.

وبحسب ما ذكر موقع cnbc، جاءت النسبة متكافئة تقريبًا مع العرض الأول للموسم السادس من مسلسل "Game of Thrones".

وقالت الشركة انه فى الأيام التى تلت العرض الأول للمسلسل، ارتفعت نسبة مشاهدة الحلقة الأولى إلى 20 مليون مشاهد فى الولايات المتحدة عبر الأنظمة الأساسية للبث وعند الطلب ومنصات HBO Max.

وأكد كيسى بلويز، كبير مسؤولى المحتوى فى HBO و HBO Max، فى بيان: "كان من الرائع رؤية الملايين من عشاق Game of Thrones يعودون معنا إلى Westeros الليلة الماضية، حيث يضم House of the Dragon طاقم من الموهوبين اللذين وضعوا قلوبهم وروحهم فى الإنتاج، ونحن نشعر بسعادة غامرة مع الاستجابة الإيجابية للمشاهدين، ونحن نتطلع إلى مشاركة ما يخبئه لهم جورج وريان وميجيل مع متابعين الموسم".

يذكر ان مسلسل House Of The Dragon جرى تصويره فى عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع فى المملكة المتحدة، وعدة بلدان فى أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021.

واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر فى بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار فى المجمل.مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادى كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلى ألكوك، بيثانى أنطونيا، فيبى كامبل، إميلى كاري، هارى كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.