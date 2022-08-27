انت الان تتابع خبر هكذا تلّقت نادين الراسي خبر وفاة شقيقها جورج الراسي .. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت مصادر صحفية أن النجمة نادين الراسي لم تهدأ أبداً منذ تلقيها خبر وفاة شقيقها جورج الراسي إثر حادث سير مفجع على طريق الحدود اللبنانية-السورية.



وفي التفاصيل بحسب ما ذكرت مصادر صحفية، فقد أصيب الفنانة نادين الراسي بانهيار تام، كما واستدعي لها طبيب، حيث أنّ الراسي هي الأقرب لشقيقها ودائما كانا يتبادلان الأسرار معا.



وقال مقربون من العائلة، إن نادين مصابة بصدمة قوية جراء الخبر، وهي حتى الساعة ترفض لقاء الناس في وقت يتواجد اولادها الى جانبها فقط، "اذ أن نادين الداعمة الأولى لشقيقها وفي أكثر من مناسبة".



وحول السيدة التي كانت برفقة جورج الراسي، اشارت مصادر صحفية الى أنها صديقة مقربة من العائلة، كما وكانت مصرة على مرافقته الى الحفل الذي اقيم في سوريا.



وكان حفله الأخير قبل أن يتعرّض للحادث المروع على طريق عودته لبيروت، ويقضي برفقة السيدة نفسها.



يذكر أن زوجة الفنان الراحل السابقة جويل حاتم أصيبت أيضاً بانهيار عصبي بعد تلقيها الخبر، وقد حملت طفلهما وذهبت الى منزل العائلة، ويبدو أن الطفل (7 سنوات) أُصيب أيضاً بصدمة فقدان والده.





