

انت الان تتابع خبر تعرف على الشابة التي توفيت مع جورج الراسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكل خبر وفاة النجم اللبناني جورج الراسي فاجعة في الوسط الفني ولدى الجمهور، الذي انهال بالتعازي، والتعليقات المعبرة عن الحزن والصدمة، حتى تصدر وسم #جورج_الراسي مواقع التواصل.

وفي التفاصيل، تعرض جورج الراسي وصديقته الى حادث سير مروع، فجر السبت، بعد اصطدام سيارته بحاجز وسطي، عند الحدود السورية اللبنانية، ما أدى الى وفاتهما بالحال، ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث.

وأكد مصدر في الصليب الأحمر لصحيفة "النهار" اللبنانية ان السيارة بشكل كامل، ما اضطر عناصرها بمساعدة الدفاع المدني، إلى استخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين، بعملية استغرقت نحو 40 دقيقة، وتداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل صورا للسيارة المتحطمة من نوع كيا.

هذا وكشف موقع "الفن" بحسب معلومات خاصة وصلت له، عن هوية الشابة التي لقيت مصرعها في حادث السير أثناء تواجدها مع الفنان في سيارته، وهي صديقته زينة المرعبي من مدينة من طرابلس اللبنانية، ومن مواليد 1984 وتوفيت أيضاً على الفور بعد الحادث.

ونعى الفنان الراحل عدد كبير من نجوم العالم العربي منهم: جورج وسوف، ديانا كرزون، وائل جسار، اليسا، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.

رحل الفنان جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بدأها في عمر 16 عاما، وتعرف عليه الجمهور أكثر بعد أول فيديو كليب قدمه لأغنية "سهر الليل" وذلك في منتصف التسعينيات، لكن قل نشاطه الفني في السنوات الأخيرة.

الجدير بالذكر ان الفنانة نادين الراسي هي شقيقة الراحل جورج الراسي، ووالده عازف عود، وكان احد المشجعين لجورج على الغناء الى جانب والدته.