

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين تخرج عن صمتها وتعلق على شائعة وفاتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علّقت الفنانة ميرفت أمين على شائعة وفاتها بعد تهور حالتها الصحية، والتي تداولت على نطاق واسع مساء أمس.

وسخرت الفنانة ميرفت أمين من شائعة وفاتها متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، مشددة على أنها لا تعاني من الفيروس أساساً ولم تصب حتى بنزلة برد.وأكدت على أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي يواظبون على نشر الشائعات عنها بين فترة وأخرى، حيث كانوا قديماً يروجون شائعات زواجها سراً، والآن يكتبون أنباء وفاتها.

وتصدت ميرفت امين لشائعة وفاتها خلال مكالمة هاتفية لبرنامج"خط أحمر"الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وبدأت المكالمة قائلة "أنا المرحومة" في سخرية من الشائعة.

"كانوا بيجوزوني دلوقتي بيموتوني، كل فترة بينوبني من الحب جانب، لكن الحاجات دي مبتفرقش معايا، لكن إللي بيزعلني قلق الأسرة والأصدقاء عليا من الشائعات دي"، أضافت ميرفت أمين.

وأردفت: أحياناً بخرج وأترك الموبايل أو المكان إللي بكون متواجد فيه شبكة الهاتف ضعيفة فلو اتصل حد بيا ومردتش عليه بيطلق أي شائعة طب ليه الشر ده.

وختمت ميرفت امين حديثها بالقول: أنا بصحة جيدة ولم أتعرض لأي وعكة صحية، ولا حتى إنفلونزا، لافتة إلى أن شائعة وفاتها هدفها تحقيق أرباح وقراءات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

