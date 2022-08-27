

انت الان تتابع خبر بعد سنوات من الأزمة .. شيرين عبد الوهاب تصالح عمرو دياب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب بنشر تعليق غير متوقع على حسابها على انستغرام يتعلق بالفنان عمرو دياب.

يأتي ذلك في ظل الأزمة التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات؛ حيث قامت شيرين عبد الوهاب بتوجيه رسالة الى عمرو دياب بالإشارة إلى حسابه والتي جاءت مقتضبة كتبت فيها: "أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب".

تعليق شيرين أثار مفاجأة وضجة لدى الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لم توضح بأن ما قامت به يشير الى صلح بينها وبين عمرو دياب أم لا.

وتعود جذور الأزمة بين شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب الى عام 2017، حيث قامت الأولى بالسخرية من الهضبة خلال حضورها حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش.

وخلال غناء شيرين عبد الوهاب مع النجمين تامر حسني ومحمد حماقي، قالت: "تامر حسني وحماقي هما اللي عندنا في مصر، معندناش غيرهم، وعايزة أقول أن خلاص راحت عليه، كبر خلاص في السن واحنا اللي جايين".

شيرين: عمرو دياب أساء لي

والخلاف بين شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب تطور بعد تصريحاتها خلال مكالمة هاتفية لها مع الاعلامي عمرو أديب، حيث اتهمت عمرو دياب بالاساءة لها، مضيفة بأنه فنان كبير لكنه أساء لها ما دفعها لرد الإساءة.

وقالت شيرين إنها واجهت الهضبة خلال اتصال هاتفي بينهما ولكنه ضحك.

وعلقّت شيرين على سؤال الإعلامي عمرو أديب حول تأكيد الجميع أن عمرو دياب لم يوجه لها الإساءة لكنها تواصل الهجوم عليها قائلة: "هو عمرو غبي علشان يطلع يغلط قدام الناس".

وحاول عمرو أديب وقتها التدخل للصلح بينهما إلا أنها ردت قائلة: "أنا ست فاض بيا الكيل وأنا ست حرة واللى عنده لى حاجة يجى يقف أمامي ويتكلم".

وأضافت: " عمرو دياب أخطأ في حقي، ومن أبلغني بذلك شخص لن أذكر اسمه فهو (أبو سلسلة)، وهو ملحن، وواجهت عمرو دياب بكل ما تم نقله لي، واتخذ الأمر بمزاح، وهو لديه لسان ليردّ عليّ، وكذلك إدارة أعمال".

واختتمت شيرين عبد الوهاب حديثها عن عمرو دياب قائلة: "هل قست من قبل طول الهضبة، فهي ليست عملاقة فهي صغيرة، إن كان هو كذلك فأنا هرم".ولم تكن تلك أخر فصول الأزمة، فمؤخراً أرسل متابع لشيرين عبد الوهاب سؤالا حول إمكانية تقديمها دويتو مع عمرو دياب إلا أنها رفضت قائلة: "حاسة إن إحنا ممكن مش لايقين على بعض بس أكيد ممكن ودي حاجة أي حد يفرح بيها".

