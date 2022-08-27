كيم كاردشيان تتفوق على هيلارى كلينتون فى مسابقة للمعلومات القانونية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 02:23 مساءً - تعرضت وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلارى كلينتون، لهزيمة مفجعة فى اختبار مباشر للمعرفة القانونية أمام نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، حسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، حيث تفوقت نجمة تليفزيون الواقع على المحامية السابقة كلينتون، بنتيجة 11-4 فى الاختبار، وفى مسابقة للمعلومات القانونية التى كانت جزءًا من برنامج تليفزيونى تقدمه ابنة كلينتون، تشلسى، حيث أبهرت كيم كاردشيان، منافستها المرشحة الرئاسية السابقة، وابنتها مقدمة البرنامج.

والتقت الأم وابنتها مع كارداشيان، التى أعلنت فى ديسمبر أنها اجتازت أول اختبار لها فى مجال القانون، لمناقشة عملها فى مجال العدالة الجنائية، والذى وصفته المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة ووزيرة الخارجية السابقة، هيلارى كلينون، بأنه "أمر مثير للإعجاب".

وحسب التقرير عرضت كارداشيان معرفتها "المثيرة للإعجاب" بالقانون الأمريكى، من خلال الفوز فى مسابقة قانونية، والتى تتكون من أسئلة حول مواضيع مثل استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات القانونية، وانتصرت كارداشيان بطريقة "ساحقة" على كلينتون بنتيجة 11-4 فى الإجابات.

كلينتون، الحاصلة على شهادة فى القانون من جامعة ييل، قالت مازحة إن "خسارتها كانت موجعة"، فيما أشارت كارداشيان، فى الحلقة، إلى أنها بعد عامها الأول من الدراسة القانونية من خلال تدريب مهنى مع مكتب محاماة فى سان فرانسيسكو، كان اجتياز ما يسمى بامتحان رخصة المحاماة الأول، أمرًا صعبًا، وأنها رسبت فيه مرتين قبل أن تنجح فى الثالثة.