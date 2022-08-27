اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي جرحت قلوب الشباب بالبكيني الذي كشف مفاتنها بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، خلال تواجدها قضاء عطلتها الصيفية، مرتدية بكيني من اللون الأصفر الذي كشف عن مفاتنها بالكامل والتاتو الموجود على كتفها واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار اعجاب كافة جمهورها، معلقة : مهما كان الحلم صعبًا ، سنصل إليه.وحظيت بالكثير من الإعجاب والتعليقات علي الصور مثل :جميله جدا قمر اووى يا منه قمر اووى- قمر كوكب – أحلي ممثلة مصرية – اي المزه الجامده دي.