اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – الهواء يقوم بفعلته الدائمة مع فستان فيفي عبده :كان هيطير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها، على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي متردية فستان مكشوف من منطقة الصدر قام الهواء بلزقه علي جسدها مع وضع قبع على رأسها ونظارة شمسية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، في جميع صور الفيديو، معلقة ‏يا مساء الفل من مصر أم الدنيا الساحل الشمالي بحبك اوي

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل : هو انتي الوحيده في لساحل الشماللي ولا شو- احلي و اطيب فوففا فى العالم.