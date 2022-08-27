انت الان تتابع خبر عاجل وبالصور – وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بعد تعرضه لحادث مروع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رحل الفنان اللبناني جورج الراسي عن عالمنا قبل قليل، بعد تعرضه لحادث سير مروع رفقة فتاة بعدما فقد السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة على طريق المصنع بالقرب من الامن العام .

وأكدت بعض المعلومات أن سيارة الفنان جورج الراسي اصطدمت بحاجز إسمنتي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية-السورية، أثناء عودته من سوريا بعد انتهائه من إحياء حفل هناك خلال الساعات الماضية.

وقامت قوات الحماية المدنية اللبنانية بنقل جثة الفنانة والفتاة التي كانت بصحبته في مستشفى تعنايل الحكومي، وذلك بعد معاينه المكان الذي وقع فيه الحادث.

وقدم جورج الراسي العديد من الأغاني مثل “مين يا حبيبي مين” والحكاية لاسيما وأنه نشاء في عائلة فنية.