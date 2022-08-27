انت الان تتابع خبر بلاغ من حسام حبيب للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب.. شوفوا اتهامها بأية والان مع التفاصيل

بلاغ من حسام حبيب للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب

رياض - احمد صلاح - قام المطرب حسام حبيب بالكشف عن أنه اتخذ بشكل فعلي إجراءات قضائية ضد طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد إعلانها عن تحضير أغنية جديد جاءت تحت عنوان “غاب الفرح”.

وتحدث حسام حبيب في العديد من التصريحات الصحفية إن أغنية غاب الفرح هي ملكه، ويوجد هناك تنازل من المؤلف والملحن باسمه في جمعية المؤلفين والملحنين، وقال أنها استولت على مصنف غير مملوك لها، وأيضاً إذاعته واستغلاله والترويج له بشكل كبير.

وأكد أنه سوف يتقدم ببلاغ ضدها إلى النائب العام، وهذا بسبب استيلائها على أغاني ألبومه التي يملكها، وأيضاً كلف محاميه المستشار جميل سعيد بهذا، وذلك حتى يحصل على حقوقه منها كاملة.