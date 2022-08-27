تعرف على السيدة المتوفاة في سيارة جورج الراسي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - أثيرت حالة من الجدل،حول المطرب جورج الراسي، بعد وفاته في الساعات الأولى صباح اليوم السبت، برفقة سيدة، لم تكشف عن هويتها التقارير الصحفية اللبنانية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لهويات المتواجدين في الحادث، ومنها هوية السيدة التي تواجدت مع جورج الراسي، وتدعى (زينة محمد مقبل المرعبي) من مدينة طرابلس اللبنانية، وتبلغ من العمر 41 عاما.

ولفظت السيدة زينة المراعبي، أنفاسها الأخيرة، في سيارة صديقها المطرب جورج الراسي، جراء الحادث المروع صباح اليوم السبت 27 أغسطس.