تفاصيل وفاة جورج الراسي

اتفرج _ انت الان تتابع خبر فاصيل وفاة جورج الراسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثناء عودته من سوريا للبنان، تعرض الفنان اللبناني جورج الرّاسي، لحادث سير على طريق المصنع، أودى لوفاته، كما توفيت أيضاً شابة (لم يكشف عن هويتها بعد) كانت ترافقه.



وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، أفادت صباح اليوم عبر حسابها على "تويتر" عن سقوط قتيلَيْن فجراً جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية - البقاع.



وجورج من مواليد عام 1982 ولد بقرية سلامون القماش بلبنان. وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، وكان زوج عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية الأصل (انفصلا) جويل حاتم ولديه منها طفل اسمه «جو».



