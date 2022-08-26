نميمة الفن: صافيناز تخلع ملابسها وترقص بدون ملابس.. ومتابع غلبتي رانيا يوسف ودينا ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 26 أغسطس 2022 08:42 مساءْ - شاركت الراقصة صافيناز فيديو جديد لها على حسابها على السوشيال ميديا التي يتابعها الكثيرون.

وتظهر صافيناز في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “كده متمرش” للمطرب محمود الليثي، وظهرت في هذا الفيديو وهي ترقص وتنيحم في الرقص وتقوم بخلع ما تلبسه.

وشبه العديد من المتابعين فيديو صافيناز وهي ترقص بالراقصة المصرية دينا والفنانة رانيا يوسف التي دائما ما تثير الجدل في إطلالاتها.

وحثت صافيناز متابعيها على البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا في طريقها عبر مقطع فيديو شوهدت فيه تشرب القهوة وتتناول التمر.



