شاهد .. مشهورة سناب شات في السعودية تتعمد اثارة غضب الجميع بصور وفيديوهات تستعرض جسدها وتبرز مفاتنها

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 26 أغسطس 2022 12:09 صباحاً - العارضة السعودية مودل آش ، لم تتوقف عن اثارة غضب الجميع بصورها التي تستعرض جسدها وتبرز مفاتنها ، فضلا عن ظهورها المتكرر بصور وفيديوهات راقصة ومزعجة للكثير من السعوديين الذين يعتبرون ان مثل هذه التصرفات غير مقبولة في مجتمعهم .

الا أن متابعين العارضة السعودية​ ​"مودل آش​" المثيرة للجدل ، تعودوا على إطلالاتها المثيرة بصورها التي تنشرها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وخاصة انستجرام ، إذ ظهرت هذه المرة على السرير ، وفي الشارع باحدث صورة فاصحة لها

وبدت مستعرضة مؤخرتها، وهي جالسة على سريرها، وأرفقت تعليقاً مع الصورة قالت فيه: "النوم أصبح غرامي الجديد" ، الى جانب عشرات الصور التي تحاول من خلالها استعراض مؤخرتها وجسدها .

وعلى الرغم من كونها فائقة الجمال والانوثة بنظر البعض ، الا انها دائماً ما تستعرض جسدها وتنشر صورها كاشفة فيها عن صدرها، ومرة اهرى عن فخذها أو ساقيها، وهذا ما يثير الجدل بين المتابعين الذين ينتقدونها.

حتى أنها حذرت المتزوجات منها، من خلال فيديو قالت فيه : "كل رجال يتمنى يتزوجني وأولهم المتزوجين، وش فيها الشرع حلل أربع"

تجدر الإشارة إلى أن "مودل آش" فتاة سعودية من أم وأب سعوديين، تبرأت عائلتها منها مما دفعها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها ؛ ويرى العديد من المتابعين أن آش وجدت طريقها للشهرة بمشاركة صور جريئة وتصريحات مثيرة للجدل، والتي كان منها أنها من المستحيل أن تقتنع بزوج واحد .