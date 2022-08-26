شاهد .. ياسمين الخطيب تستعرض مفاتنها في إطلالة مثيرة: اتفرج على الجمال

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 26 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - تحرص دائمًا وأبدًا الإعلامية ياسمين الخطيب، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا بأحدث الإطلالات والصور التي تضخع دائمًا لها باستمرار.

وقامت الإعلامية ياسمين الخطيب اليوم الخميس الموافق الخامس و العشرون من شهر اغسطس الجاري، بمشاركة أحدث صورتين لها عبر صفحتها الرسمية والخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة.

وعلقت ياسمين الخطيب على الصور قائلة: أنا ذاهب، أنا قادم تعلمت كيف أعيش .