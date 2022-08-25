مشهد من مسلسل "مو" على شبكة نتفلكس يثير جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الاطلسي -

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�ارت قُبلة الفنان السعودي مؤيد النفيعي في مسلسل ”مو“ والذي تم عرضه على شبكة نتفلكس جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. واستنكر العديد من المغرّدين عبر تويتر، المشهد الذي أداه مؤيد النفيعي؛ إذ ظهر خلاله في شخصية العريس بمشهد أثناء حفل زفاف، وقام بتقبيل العروس على طريقة الأفلام الأجنبية. وتفاعل العديد من السعوديين مع المشهد، معبرين عن رفضهم للمشهد الذي وصفوه بأنه ”مبتذل“، ويمكن الاستغناء عنه، لأنه لا يخدم سياق المسلسل بشكل كبير. في حين سخر آخرون من أداء الفنان السعودي، خاصة أنه قدم سابقا شخصيات وجه فيها رسائل عن ”قيم الرجولة والأخلاق“. وجاء في التعليقات: ”وش الي وداه نتفلكس كان يتكلم عن الرجولة مو طبيعي التناقض“. وفي تعليق آخر: ”اللي سواه مؤيد النفيعي أتمنى يتعاقب عليه، مسوي تبي توصل للعالمية أوصل بدون المسخرة وقلة التربية اللي سويتها“. وعلقت متابعة: ”المشكلة انه المشهد يقرف لا أداء ولا نص والمسلسل كله خايس“. وقال أحد المتابعين: ”أصعب حاجة هي تتجرد من هويتك او صورتك، ما راح تنجح وحتى لو نجحت نجاحك بيكون مبني على! عندنا ارث كبير وقوي وتاريخ جبار عجزان جدا تاخذ من هالكم الهائل؟ وقفت على هالمشهد يا مؤيد“. وقالت أخرى: ”هو والي معه يشوفو الموضوع قفزة تطور بالمسلسلات والاخراج لكن واقعا هو سواد وجه وانسلاخ من المبادئ والمعتقدات“. ومسلسل “مو “ هو عمل كوميدي جديد عن لاجئ فلسطيني في أمريكا يحاول الحصول على الجنسية، ويعالج المسلسل محاولة تأقلمه مع المجتمع رغم اختلاف الثقافات. ويتناول المسلسل القصة في إطار كوميدي ساخر، لنكتشف كيف ينظر المواطن الأمريكي للشعب الفلسطيني وقضيته من خلال المواقف اليومية. كما يبين المشاكل الهيكلية داخل المجتمع الأمريكي من ناحية نظام التأمين الصحي وقوانين اللجوء التي تحرم طالب اللجوء من العمل القانوني ريثما يتم البت في طلبه. المسلسل من تأليف الممثل محمد عمار بالاشتراك مع الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف وهو الممثل الذي حاز مسلسله الكوميدي ”رامي“ عبر منصة ”هولو“ (Hulu) على جائزة أحسن ممثل في مسابقة الغولدن غلوب الدولية قبل عامين. ويشارك في البطولة الممثلة الأردنية من أصول فلسطينية فرح بسيسو، والممثل الأمريكي من أصل مصري عمر علبة، وفي دور ثانوي، وكذلك السعودي مؤيد النفيعي، وغيرهم. يذكر أن الفنان السعودي مؤيد النفيعي بدأ مسيرته على قناة ”تلفاز 11“ في ”يوتيوب“، إذ لعب أدوارا في عدد من الأعمال من خلالها، وكان أشهرها ”بكر كارميلا“ التي أداها كستاند أب كوميدي، و“خمبلة: مدرسة علوم المرجلة“.